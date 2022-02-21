Премьер Японии Кисида: разговор с Путиным был важен для разрешения ситуации вокруг Украины

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Японский премьер-министр Фумио Кисида выразил мнение, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным имел большой смысл в контексте принимаемых усилий по снижению напряжённости вокруг Украины.
Премьер Японии Кисида: разговор с Путиным был важен для разрешения ситуации вокруг Украины
  • AP

Выступая в парламенте, Кисида отметил, что украинский кризис может влиять на ситуацию не только в Европе, но и в Азии.

«Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряжённости, мы провели телефонный разговор с Путиным... Вместе с другими странами Япония хочет сыграть свою роль в продолжении дипломатических усилий для ослабления напряжённости. Для этого этот телефонный разговор имел большой смысл», — цитирует премьера РИА Новости.

Путин и Кисида провели телефонный разговор 17 февраля.

Как отметил японский премьер, Токио внимательно следит за ситуацией на Украине.

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