В Донбасс прибыла группа добровольцев из Крыма

Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко заявил, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс в целях оказания помощи жителям Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе», — цитирует РИА Новости его заявление. Ранее RT посетил штаб Союза добровольцев Донбасса и попытался выяснить, что там думают о возможном «вторжении» России на Украину. Подробнее — в материале RT.