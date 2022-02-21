В Донбасс прибыла группа добровольцев из Крыма
Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко заявил, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс в целях оказания помощи жителям Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе», — цитирует РИА Новости его заявление.
Ранее RT посетил штаб Союза добровольцев Донбасса и попытался выяснить, что там думают о возможном «вторжении» России на Украину.
Подробнее — в материале RT.
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