Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения
«(Джонсон. — RT) отметил, что обязательства Путина перед Макроном были долгожданным признаком того, что он, возможно, всё ещё готов участвовать в поиске дипломатического решения», — сказано в сообщении канцелярии премьера Великобритании.
Кроме того, стороны согласились с необходимостью как для России, так и для Украины полноценно выполнить свои обязательства по Минским договорённостям.
Ранее Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины.
Путин выразил серьёзную обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Стороны договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине.