Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «обязательства» российского лидера Владимира Путина говорят о том, что он готов участвовать в поиске дипломатического решения украинского кризиса.

«(Джонсон. — RT) отметил, что обязательства Путина перед Макроном были долгожданным признаком того, что он, возможно, всё ещё готов участвовать в поиске дипломатического решения», — сказано в сообщении канцелярии премьера Великобритании.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью как для России, так и для Украины полноценно выполнить свои обязательства по Минским договорённостям.

Ранее Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины.

Путин выразил серьёзную обеспокоенность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Стороны договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине.