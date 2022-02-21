Байден провёл заседание Совета нацбезопасности США по поводу ситуации вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден провёл заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации вокруг Украины, информирует пресс-служба Белого дома.

«Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания военных сил Россией на границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее Байден ответил на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.