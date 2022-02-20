Политолог Дудчак: Россия действует с точки зрения здравого смысла
Политолог сказал, что Россия действует в общих интересах и «с точки зрения здравого смысла».
Тогда как Запад и США, по словам эксперта, нагнетают обстановку и выдают фейки в виде точных дат «вторжения» России на Украину.
«Просто мы имеем дело с людьми, которым не важно, как обстоит дело на самом деле. Они не апеллируют фактами и доказательствами», — считает Дудчак.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь».
Он также отметил, что действия России сплотили Европу с её заокеанскими партнёрами, в том числе Соединёнными Штатами и Японией.