Политолог Дудчак: Россия действует с точки зрения здравого смысла

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Европа не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины и не планирует вечно предлагать России «оливковую ветвь».

Политолог сказал, что Россия действует в общих интересах и «с точки зрения здравого смысла».

Тогда как Запад и США, по словам эксперта, нагнетают обстановку и выдают фейки в виде точных дат «вторжения» России на Украину.

«Просто мы имеем дело с людьми, которым не важно, как обстоит дело на самом деле. Они не апеллируют фактами и доказательствами», — считает Дудчак.

Ранее Шарль Мишель заявил, что Запад не намерен вечно предлагать России «оливковую ветвь».

Он также отметил, что действия России сплотили Европу с её заокеанскими партнёрами, в том числе Соединёнными Штатами и Японией.