Байден 20 февраля проведёт заседание совета по нацбезопасности по вопросу Украины
«Завтра президент проведёт заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.
По её словам, Байден регулярно получает обновления о происходящем на Украине.
Она отметила, что команда по национальной безопасности США заявляет, что «Россия может начать атаку на Украину в любое время».
Ранее Байден ответил на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.
Российский президент Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.