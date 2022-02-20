Байден 20 февраля проведёт заседание совета по нацбезопасности по вопросу Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, проведёт заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине, сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Завтра президент проведёт заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.

По её словам, Байден регулярно получает обновления о происходящем на Украине.

Она отметила, что команда по национальной безопасности США заявляет, что «Россия может начать атаку на Украину в любое время».

Ранее Байден ответил на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.