Президент Сербии Вучич: конфликт США и России может привести к «мировому коллапсу»
«Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира, который знаем, если это произойдёт», — приводит РИА Новости слова Вучича в интервью агентству Танюг.
По его словам, в ходе предыдущего месяца власти Сербии закачали сколько могли топлива в подземное хранилище газа Банатски-Двор.
Также закуплены необходимые запасы основных продуктов питания.
Сербский лидер отметил, что граждане Сербии не будут голодными, что бы ни случилось в мире.
Ранее Вучич заявил, что народ выступает против членства страны в Североатлантическом альянсе.