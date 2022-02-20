Президент Сербии Вучич: конфликт США и России может привести к «мировому коллапсу»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны готовят резервы на случай конфликта США, ЕС и России, который, по его мнению, может стать причиной «мирового коллапса».

«Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира, который знаем, если это произойдёт», — приводит РИА Новости слова Вучича в интервью агентству Танюг.

По его словам, в ходе предыдущего месяца власти Сербии закачали сколько могли топлива в подземное хранилище газа Банатски-Двор.

Также закуплены необходимые запасы основных продуктов питания.

Сербский лидер отметил, что граждане Сербии не будут голодными, что бы ни случилось в мире.

Ранее Вучич заявил, что народ выступает против членства страны в Североатлантическом альянсе.

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