Президент Сербии Вучич: конфликт США и России может привести к «мировому коллапсу»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны готовят резервы на случай конфликта США, ЕС и России, который, по его мнению, может стать причиной «мирового коллапса».

«Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира, который знаем, если это произойдёт», — приводит РИА Новости слова Вучича в интервью агентству Танюг.

По его словам, в ходе предыдущего месяца власти Сербии закачали сколько могли топлива в подземное хранилище газа Банатски-Двор.

Также закуплены необходимые запасы основных продуктов питания.

Сербский лидер отметил, что граждане Сербии не будут голодными, что бы ни случилось в мире.

Ранее Вучич заявил, что народ выступает против членства страны в Североатлантическом альянсе.