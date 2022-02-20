В ЕС осудили обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

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Евросоюз осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС осуждает использование тяжёлого оружия и неизбирательные обстрелы гражданских районов, что явно нарушает минские соглашения и международное право», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, заявления со стороны «неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска» о возможности нападения Украины безосновательны.

Он добавил, что в ЕС призывают Россию к деэскалации.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

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