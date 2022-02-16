Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заболел коронавирусом

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заболел коронавирусом
  • ©Sean Gallup/Getty Images

«Мой тест на COVID-19 сегодня дал положительный результат. К счастью, болезнь протекает легко. Я продолжу свою работу некоторое время из дома», — написал он в Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и его супруги выявили штамм коронавируса «омикрон».

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Эрдогану и его жене и пожелал им скорейшего выздоровления.

Позже стало известно об инфицировании коронавирусом главы турецкого Минобороны Хулуси Акара.

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