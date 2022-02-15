Лавров: Россия ожидает от ОБСЕ конструктивного взаимодействия с Донецком и Луганском

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Россия ожидает от руководства ОБСЕ конструктивного взаимодействия с властями Донецка и Луганска, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Главное — обеспечить прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. Необходимо обеспечить и непредвзятость в наблюдении за ситуацией силами СММ ОБСЕ, ожидаем от её руководства конструктивного рабочего взаимодействия с властями Донецка и Луганска, как того требует мандат этой миссии», — заявил министр на пресс-конференции.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 февраля провёл переговоры с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Стороны обсудили пути повышения эффективности ОБСЕ и обменялись мнениями о состоянии архитектуры европейской безопасности. 

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