Лавров: Россия ожидает от ОБСЕ конструктивного взаимодействия с Донецком и Луганском

Россия ожидает от руководства ОБСЕ конструктивного взаимодействия с властями Донецка и Луганска, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Главное — обеспечить прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. Необходимо обеспечить и непредвзятость в наблюдении за ситуацией силами СММ ОБСЕ, ожидаем от её руководства конструктивного рабочего взаимодействия с властями Донецка и Луганска, как того требует мандат этой миссии», — заявил министр на пресс-конференции.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 февраля провёл переговоры с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Стороны обсудили пути повышения эффективности ОБСЕ и обменялись мнениями о состоянии архитектуры европейской безопасности.