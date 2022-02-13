Блинкен: США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Власти США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы решительно выступаем против любых односторонних действий, которые нацелены на то, чтобы изменить статус-кво и повысить напряжённость в регионе», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он также подчеркнул необходимость обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.