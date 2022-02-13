Блинкен: США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Короткая ссылка
Власти США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы решительно выступаем против любых односторонних действий, которые нацелены на то, чтобы изменить статус-кво и повысить напряжённость в регионе», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он также подчеркнул необходимость обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении призвали Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить