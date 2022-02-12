Ушаков: Байден отметил необходимость сделать всё, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины

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Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с лидером России Владимиром заявил о необходимости сделать всё, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины.

«Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всём мире. Также подчеркнул, что необходимо делать всё возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле назвали сбалансированной и деловой беседу Путина и Байдена.

Разговор двух президентов продлился чуть более часа.

Как сообщалось, Байден обсудил с Путиным эскалацию напряжённости на границе России и Украины.

12 февраля также состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер заявил о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

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