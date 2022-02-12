Ушаков: Байден отметил необходимость сделать всё, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины
«Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всём мире. Также подчеркнул, что необходимо делать всё возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее в Кремле назвали сбалансированной и деловой беседу Путина и Байдена.
Разговор двух президентов продлился чуть более часа.
Как сообщалось, Байден обсудил с Путиным эскалацию напряжённости на границе России и Украины.
12 февраля также состоялся телефонный разговор Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
Французский лидер заявил о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.