Экс-министр обороны ФРГ назвал постыдным решение Берлина передать пять тысяч касок Киеву

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Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг назвал постыдным решение властей ФРГ о поставке 5 тыс. касок на Украину.

«Мы поможем Украине, если она будет в состоянии самостоятельно обороняться, чтобы никакие силы НАТО, так сказать, не помогали там. А то, что сделало федеральное правительство с поставкой 5 тыс. касок, — это, на мой взгляд, постыдно», — приводит слова Юнга РИА Новости.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киеве получили официальное письмо о намерении Германии поставить каски на Украину.

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