Захарова: коллективный ответ на письмо Лаврова о безопасности напоминает «круговую поруку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллективный ответ на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова о безопасности напоминает «круговую поруку».

«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждём развёрнутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счёт», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В российском МИД напомнили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава евродипломатии Жозеп Боррель направили ответ на послание Лаврова от 28 января.

При этом послание Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нём было особо подчеркнуто, что в Москве ожидают развернутый ответ в национальном качестве.

Как сообщалось, Боррель предложил продолжить диалог по укреплению всеобщей безопасности в «ответном письме» министру иностранных дел России.

1 февраля Министерство иностранных дел России опубликовало письмо Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности. Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.