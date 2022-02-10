В МИД Японии поприветствовали заявление посла США по Курилам

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси поприветствовал заявление посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов.

«Слова посла Эмануэля выражают поддержку нашей позиции, мы приветствуем это», — цитирует ТАСС Хаяси.

По его словам, японское правительство намерено продолжать «упорные переговоры на основе базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса».

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтона Токио по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов.

В ноябре 2021 года японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.