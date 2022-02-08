В Италии с 11 февраля отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе
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«Минздрав готовит меры, которые отменят правило ношения масок на открытом воздухе по всей стране с 11 февраля», — заявил Коста.
Отмечается, что данное решение связано с высоким уровнем вакцинации населения Италии.
Ношение медицинской маски на открытом воздухе стало обязательным с 23 декабря на всей территории Италии.
Ранее эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе.