В ЕС сообщили о высоком уровне защиты подростков от коронавируса после вакцинации

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Прививки от коронавируса для подростков позволяют обеспечить высокий уровень защиты от болезни, в том числе её тяжелой формы. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, который ссылается на отчёт об эффективности антикоронавирусных вакцин.
В ЕС сообщили о высоком уровне защиты подростков от коронавируса после вакцинации
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Отмечается, что 70,9% подростков в возрасте 15—17 лет и 34,8% подростков в возрасте 10—14 лет прошли первичный курс вакцинации от коронавируса в европейских странах.

«В последние недели наблюдается снижение показателей заболеваемости», — сказано в сообщении.

Вместе с этим отмечается, что ранее количество случаев заболевания в данной возрастной группе было одним из самых высоких среди всех возрастных групп в Европе.

Уточняется, что ожидаемый эффект бустерных доз будет самым высоким.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.

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