Посол Келин заявил об ответных мерах в случае санкций Лондона против бизнесменов из России

Короткая ссылка
Посол России Андрей Келин прокомментировал заявление британского МИД о том, что Великобритания не исключает, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Посол Келин заявил об ответных мерах в случае санкций Лондона против бизнесменов из России
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

«Пока речь идёт весьма туманно, идут рассуждения об этих санкциях, речь идёт о поправках в закон, который был принят несколько лет назад, — Russia Sanctions Regulations, какие это будут поправки, я сказать не могу. Но если это ударит по тем россиянам, которые находятся в Великобритании в розыске российской Генпрокуратурой за те преступления и мошенничества, которые они совершили на российской территории, то я в этом ничего нового и плохого не вижу», — сказал посол Интерфаксу.

Между тем он добавил, что если санкции будут направлены против российских бизнесменов, то совершенно непонятны причины и критерии, которые британская сторона будет под это дело подводить.

«И здесь возникает большое количество вопросов и, конечно же, будут приняты обратные меры воздействия с нашей стороны», — подчеркнул Келин.

Ранее газета The Times сообщила, что британские власти рассматривают возможность введения новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о возможных новых санкциях Британии. По его словам, Великобритания переходит «какую-то черту своей ненависти к России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить