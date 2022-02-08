Посол Келин заявил об ответных мерах в случае санкций Лондона против бизнесменов из России

Посол России Андрей Келин прокомментировал заявление британского МИД о том, что Великобритания не исключает, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Пока речь идёт весьма туманно, идут рассуждения об этих санкциях, речь идёт о поправках в закон, который был принят несколько лет назад, — Russia Sanctions Regulations, какие это будут поправки, я сказать не могу. Но если это ударит по тем россиянам, которые находятся в Великобритании в розыске российской Генпрокуратурой за те преступления и мошенничества, которые они совершили на российской территории, то я в этом ничего нового и плохого не вижу», — сказал посол Интерфаксу.

Между тем он добавил, что если санкции будут направлены против российских бизнесменов, то совершенно непонятны причины и критерии, которые британская сторона будет под это дело подводить.

«И здесь возникает большое количество вопросов и, конечно же, будут приняты обратные меры воздействия с нашей стороны», — подчеркнул Келин.

Ранее газета The Times сообщила, что британские власти рассматривают возможность введения новых санкций в отношении российских компаний и физических лиц в связи с ситуацией на Украине.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал информацию о возможных новых санкциях Британии. По его словам, Великобритания переходит «какую-то черту своей ненависти к России».