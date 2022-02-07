В Кремле заявили о сохранении весьма напряжённой атмосферы на фоне ситуации с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о состоянии отношений России и Запада на фоне ситуации вокруг Украины, заявил, что пока сохраняется весьма напряжённая атмосфера.

На вопрос журналистов, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости в отношениях между Россией и Западом в последние дни, Песков отметил, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России.

«Эту тему наши западные собеседники предпочитают не упоминать», — добавил он.

По его словам, «они предпочитают вместо этой темы весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения России на Украину».

«Здесь тоже вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Мы слышим, как ежедневно сыплются разные заявления на этот счёт и из США, и из европейских столиц», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «пока весьма и весьма напряжённая атмосфера сохраняется».

Ранее в Кремле заявили, что темы напряжённости в Европе из-за ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности будут доминировать на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

Она отметила, что «время идёт, Россия на Украину не нападает».