Премьер Израиля Беннет и президент США Байден обсудили ситуацию в России и на Украине

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Израильский премьер-министр Нафтали Беннет и президент Соединённых Штатов Джо Байден в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию в России и на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Беннета.

«Они обсудили ситуацию между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.

Лидеры двух стран также поговорили о региональных вызовах и шагах по блокировке иранской ядерной программы.

Кроме того, Беннетт поздравил Байдена с операцией по ликвидации главаря террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Ранее президент США заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии лидера террористической организации ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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