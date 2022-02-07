Премьер Израиля Беннет и президент США Байден обсудили ситуацию в России и на Украине

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет и президент Соединённых Штатов Джо Байден в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию в России и на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Беннета.

«Они обсудили ситуацию между Россией и Украиной», — сказано в сообщении. Лидеры двух стран также поговорили о региональных вызовах и шагах по блокировке иранской ядерной программы. Кроме того, Беннетт поздравил Байдена с операцией по ликвидации главаря террористической организации ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Ранее президент США заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии лидера террористической организации ИГ. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.