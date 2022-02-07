РБК: Western Union с 1 апреля не будет осуществлять переводы внутри России

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Cистема денежных переводов Western Union с 1 апреля текущего года перестанет проводить операции внутри России по причине их низкой востребованности. Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо, направленном компанией банкам-партнёрам.

Отмечается, что международные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов», — рассказал представитель Western Union.

31 марта станет невозможно отправить перевод внутри страны, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.

Ранее заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, что делать в случае, если человек ошибся при выполнении банковского перевода, отправив деньги не по адресу.

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