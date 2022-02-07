РБК: Western Union с 1 апреля не будет осуществлять переводы внутри России
Отмечается, что международные переводы будут осуществляться в штатном режиме.
«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов», — рассказал представитель Western Union.
31 марта станет невозможно отправить перевод внутри страны, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.
Ранее заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, что делать в случае, если человек ошибся при выполнении банковского перевода, отправив деньги не по адресу.