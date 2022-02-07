Байден не ответил на вопрос об отправке дополнительных сил США в Европу
«Я не собираюсь выдвигать предположения», — приводит его слова ТАСС.
Так Байден ответил на вопрос о возможности отправки дополнительных подразделений ВС США в Европу.
На вопрос о том, намерен ли он передать что-либо американским военным, отправленным ранее в Польшу для усиления восточного фланга НАТО, Байден поднял кулак вверх в знак поддержки.
Ранее сообщалось, что первые военнослужащие США из числа дополнительных сил, направленных в Европу, прибыли в Польшу.
До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.