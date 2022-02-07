В Австрии не избавят от обязательной вакцинации привитых «Спутником V»

Новый закон об обязательной вакцинации от COVID-19 в Австрии не предусматривает признание российского «Спутника V». Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на постановление Минздрава страны.

Как информирует РИА Новости, помимо уже зарегистрированных вакцин в ЕС, в список признанных препаратов вошли два китайских и три индийских средства, но российского «Спутника V» в нём нет.

Обязательная вакцинация в Австрии касается всех граждан старше 18 лет, кроме беременных и имеющих медотвод.

С 15 марта за несоблюдение обязательства полагается штраф до €600, максимальный размер штрафа в течение года может достигнуть €3,6 тыс.

Ранее Федеральный совет Австрии одобрил принятие закона об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для совершеннолетних граждан страны.