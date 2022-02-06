Премьер Великобритании Джонсон рассказал о новых назначениях в канцелярии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых назначениях в премьерской канцелярии после череды отставок на этой неделе, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Как пишет ТАСС, главой премьерского аппарата назначен депутат Стив Баркли. За связи с общественностью в новой команде Джонсона будет отвечать экс-журналист Гито Харри.

Отмечается, что ранее на этой неделе свои посты оставили руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл, личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по вопросам равноправия Елена Нарозански. 

Ранее лидер британской оппозиции Кир Стармер призвал Джонсона уйти в отставку из-за публикации результатов расследования о вечеринках на Даунинг-стрит.

Джонсон отказался подавать в отставку.

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