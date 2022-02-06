FT: Россия проведёт ядерные учения в феврале 2022 года на фоне ситуации вокруг Украины

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Военные и представители разведслужб США заявили, что Россия планирует в феврале 2022 года провести масштабные учения с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в конгрессе.

Как отмечается, председатель объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля текущего года.

Ранее Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании выделило более 33 млн рублей Европейской сети лидерства на проект по отслеживанию ядерных рисков России, связанных с развитием новых ядерных технологий.

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