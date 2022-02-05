В Бразилии выявили первые случаи варианта ВА.2 омикрон-штамма коронавируса

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В Рио-де-Жайнейро и Сан-Паулу выявили первые случаи инфицирования вариантом ВА.2 омикрон-штамма коронавируса.

«32 проанализированных образца принадлежали линии BA.1.1 и два — подварианту BA.2. Случаи были переданы и расследуются муниципальными департаментами здравоохранения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Рио-де-Жанейро.

Ещё два случая ВА.2 подтвердили в Сан-Паулу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила об обнаружении подвида штамма «омикрон» BA.2 на территории России.

По её словам, наибольшее количество инфицированных подтвердили в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан.

При этом подвид ВА.3 на территории России не выявлен.

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