МИД Франции выразил сожаление в связи с запретом вещания Deutsche Welle в России

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Во французском Министерстве иностранных дел выразили сожаление в связи с запретом вещания Deutsche Welle и закрытием её корреспондентского пункта в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Франции.
МИД Франции выразил сожаление в связи с запретом вещания Deutsche Welle в России
  • ©Wolfgang Kumm/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«Франция сожалеет о... решении российских властей о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве», — сказано в заявлении представителя МИД Франции.

Отмечается, что при этом на аналогичное решение ФРГ о прекращении вещания RT DE французская сторона никак не отреагировала.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

Позднее московское бюро Deutsche Welle сообщило на своём сайте о закрытии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны сдать свои аккредитации 4 февраля.

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