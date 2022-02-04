МИД Франции выразил сожаление в связи с запретом вещания Deutsche Welle в России
- ©Wolfgang Kumm/picture alliance
- Gettyimages.ru
«Франция сожалеет о... решении российских властей о запрете вещания немецкого канала Deutsche Welle и закрытии его бюро в Москве», — сказано в заявлении представителя МИД Франции.
Отмечается, что при этом на аналогичное решение ФРГ о прекращении вещания RT DE французская сторона никак не отреагировала.
Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.
Позднее московское бюро Deutsche Welle сообщило на своём сайте о закрытии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что журналисты московского корпункта Deutsche Welle должны сдать свои аккредитации 4 февраля.