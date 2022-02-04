В Еврокомиссии сочли неприемлемым решение прекратить вещание Deutsche Welle в России

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал неприемлемым решение российских властей прекратить вещание медиакомпании Deutsche Welle в России в ответ на действия Германии в отношении RT DE.
В Еврокомиссии сочли неприемлемым решение прекратить вещание Deutsche Welle в России

    «Это плохое решение, неприемлемое для нас решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии, что совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России», — приводит ТАСС его слова.

    Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

    В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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