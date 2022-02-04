Посол Келин заявил о трудностях получения сотрудниками дипломатических виз в Британию

Россия сталкивается с трудностями при получении виз для отправки новых сотрудников в посольство в Лондоне, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«У нас трудности с выдачей виз для прибытия новых дипломатов, новых сотрудников административно-технического состава», — цитирует РИА Новости Келина.

По его словам, дипломаты в Великобритании живут в неблагоприятном окружении, так как власти страны объявили Россию угрозой.

Он добавил, что на данный момент в лондонском посольстве работают около 30 дипломатов.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 55 сотрудников российских дипмиссий должны будут покинуть США в 2022 году по требованию американской стороны.