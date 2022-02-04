Спасатели эвакуировали экипаж севшего на мель танкера Tresta Star у острова Реюньон

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Экипаж маврикийского танкера Tresta Star успешно эвакуировали сотрудники спасательной службы Реюньона.
Спасатели эвакуировали экипаж севшего на мель танкера Tresta Star у острова Реюньон
  • AFP
  • © Richard BOUHET

По данным издания Journal de l'Ile, на борту находилось 11 человек. Все моряки были успешно эвакуированы с судна и доставлены на берег.

По словам министра заморской территории Франции Себастьяна Лекорню, танкер был порожним, а потому угроза загрязнения моря отсутствует.

Ранее сообщалось, что маврикийское судно Tresta Star село на мель близ города Сен-Филипп в 30 м от берега. Эвакуация проходила в крайне сложных условиях из-за циклона «Батсирэ».

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