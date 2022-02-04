В Госдепе пригрозили России мерами в случае поставок оружия странам Латинской Америки

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США и партнёры вынуждены будут принять меры в случае, если Россия начнёт поставлять оружие странам Латинской Америки, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс.
В Госдепе пригрозили России мерами в случае поставок оружия странам Латинской Америки
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Попытки дестабилизировать наше полушарие или привнести конфликт с Украины в Западное полушарие неприемлемы, и мы будем работать с нашими партнёрами по всему полушарию, чтобы предотвратить это», — цитирует Николса ТАСС.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее прокомментировал заявления США о новых военных базах России в Латинской Америке.

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