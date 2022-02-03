Захарова прокомментировала заявление Союза журналистов ФРГ из-за ситуации с Deutsche Welle

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Союза журналистов Германии к правительству ФРГ с просьбой выступить против мер России в отношении Deutsche Welle.
Захарова прокомментировала заявление Союза журналистов ФРГ из-за ситуации с Deutsche Welle
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«Это очень смешно. Потому что: Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчёркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Союз журналистов Германии также призвал правительство ФРГ высказаться против действий российских властей из-за ситуации вокруг Deutsche Welle.

МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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