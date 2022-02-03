Представитель Deutsche Welle прокомментировал меры России против медиакомпании

Представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт прокомментировал информацию о введении Россией мер против медиакомпании из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в Германии.

Как он заявил изданию Der Spiegel, медиакомпания пока не получала официального уведомления от российских органов.

«Нам пока не приходило ничего официального — ни в Берлине, ни в Москве», — сказал он.

По словам Юмпельта, в медиакомпании узнали о шагах российских властей из СМИ.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.