Представитель Deutsche Welle прокомментировал меры России против медиакомпании
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- Legion-Media
Как он заявил изданию Der Spiegel, медиакомпания пока не получала официального уведомления от российских органов.
«Нам пока не приходило ничего официального — ни в Берлине, ни в Москве», — сказал он.
По словам Юмпельта, в медиакомпании узнали о шагах российских властей из СМИ.
Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.
2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.
Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.