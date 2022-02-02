Посол Галузин: заявления Токио по ситуации вокруг Украины противоречат духу добрососедства

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Заявления властей Японии по ситуации вокруг Украины противоречат духу добрососедских российско-японских отношений. Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин.

«Риторика о том, что Япония примет некие жёсткие меры в случае того, что (западные страны. — RT) называют вторжением России на Украину, противоречит духу добрососедских отношений между Россией и Японией, противоречит договорённостям между нашими лидерами о всестороннем развитии отношений между двумя странами», — цитирует Галузина ТАСС.

Он также заявил, что подобные высказывания японских властей являются «контрпродуктивными и не вносят вклад в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией».

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции выразил опасение, что ситуация вокруг Украины может резко измениться, несмотря на дипломатические усилия сторон.

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