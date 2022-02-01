В Кремле заявили, что переговоры Путина и Джонсона на 1 февраля не запланированы

Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и британским премьером Борисом Джонсоном не запланированы на 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На сегодня (1 февраля. — RT) разговор не запланирован. Если вы обратили внимание, мы не анонсировали телефона (телефонные переговоры. — RT) Путина и Джонсона, но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что в случае переговоров лидеров Кремль сообщит об их итогах.

Ранее Джонсон заявил, что поговорит с Путиным, «как только сможет».