В Кремле заявили, что переговоры Путина и Джонсона на 1 февраля не запланированы

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Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и британским премьером Борисом Джонсоном не запланированы на 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что переговоры Путина и Джонсона на 1 февраля не запланированы
  • AP

«На сегодня (1 февраля. — RT) разговор не запланирован. Если вы обратили внимание, мы не анонсировали телефона (телефонные переговоры. — RT) Путина и Джонсона, но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что в случае переговоров лидеров Кремль сообщит об их итогах.

Ранее Джонсон заявил, что поговорит с Путиным, «как только сможет».

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