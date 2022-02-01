Секретарь Союзного государства заявил об усилении отношений Москвы и Минска из-за санкций

Секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что ответом на усиление санкционного давления на Белоруссию и Россию станет упрочение отношений Минска и Москвы.

«Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Белоруссии и России», — заявил он в интервью ТАСС.

Так Мезенцев ответил на вопрос, будет ли найдена Минском альтернатива поставок своих калийных удобрений после отказа Литвы осуществлять их транзит в свой порт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск для Москвы является надёжным партнёром.