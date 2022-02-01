Премьер Венгрии Орбан проведёт телефонные переговоры с Макроном и Столтенбергом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным проведёт телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Перед встречей господин премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан. — RT) проведёт переговоры по телефону с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном... и ещё сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО (Йенсом) Столтенбергом», — рассказал Сийярто в Facebook.

Ранее в венгерском посольстве в Москве подтвердили визит Орбана в Россию 1 февраля.

Как сообщили в Кремле, лидеры стран в ходе переговоров в Москве 1 февраля обсудят развитие двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы европейской безопасности.