Премьер Венгрии Орбан проведёт телефонные переговоры с Макроном и Столтенбергом
- AFP
- © Attila KISBENEDEK
Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Перед встречей господин премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан. — RT) проведёт переговоры по телефону с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном... и ещё сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО (Йенсом) Столтенбергом», — рассказал Сийярто в Facebook.
Ранее в венгерском посольстве в Москве подтвердили визит Орбана в Россию 1 февраля.
Как сообщили в Кремле, лидеры стран в ходе переговоров в Москве 1 февраля обсудят развитие двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы европейской безопасности.