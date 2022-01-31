ТАСС: не все члены СБ ООН поддержали созыв заседания по Украине
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«Поддержали не все», — сказал он агентству.
При этом собеседник не уточнил, кто именно выступил против.
На 18:00 мск в Нью-Йорке намечено заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое угрозам международному миру и безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины. Инициатором заседания выступили США.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.