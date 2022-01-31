ТАСС: не все члены СБ ООН поддержали созыв заседания по Украине

Не все члены Совбеза ООН поддержали созыв заседания по Украине, которое намечено на 18:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Всемирной организации.

«Поддержали не все», — сказал он агентству.

При этом собеседник не уточнил, кто именно выступил против.

На 18:00 мск в Нью-Йорке намечено заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое угрозам международному миру и безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины. Инициатором заседания выступили США.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.