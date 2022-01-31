В США опасаются возможного возобновления КНДР ядерных испытаний и тестирования МБР

В США выразили обеспокоенность относительно возможного возобновления со стороны КНДР испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных испытаний, заявил высокопоставленный представитель американской администрации в комментарии Reuters.

«Конечно же, мы беспокоимся... Мы, конечно же, не хотим видеть дальнейшие испытания, и мы призвали КНДР воздержаться от дальнейших испытаний», — цитирует чиновника ТАСС.

Он назвал последние ракетные пуски со стороны Северной Кореи дестабилизирующей моделью поведения. Представитель администрации США также анонсировал ряд мер со стороны Белого дома в рамках демонстрации приверженности Вашингтона союзникам.

Ранее в КНДР подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в воскресенье, 30 января.

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела расстояние 800 км.