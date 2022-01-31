Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР обсудил ракетные пуски с коллегами из Японии и США

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудил с коллегами из Японии и США Такэхиро Фунакоси и Сон Кимом ракетные пуски со стороны Северной Кореи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейский МИД, стороны осудили запуск баллистической ракеты средней дальности со стороны КНДР и назвали его вызовом резолюциям СБ ООН.

«Договорились продолжать усилия по раннему возобновлению диалога с Северной Кореей, а также на основе твердого альянса Южной Кореи и США сохранять готовность в плане безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в КНДР подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в воскресенье, 30 января.

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела расстояние 800 км.