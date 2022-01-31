На выборах в Португалии лидируют социалисты по итогам подсчёта более половины голосов

По итогам подсчёта более 50% голосов избирателей на выборах в Португалии лидирует Социалистическая партия во главе с и. о. премьер-министра страны Антониу Коштой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные португальского МВД.

За социалистов проголосовали более 43% избирателей. На втором месте находится правоцентристская Социал-демократическая партия с 31% голосов. Замыкает тройку лидеров крайне правая партия Chega — за неё проголосовали 7,5% португальцев.

В ноябре 2021 года президент страны Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и назначил новые досрочные выборы на 30 января 2022 года.

Уточняется, что парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, что и стало причиной решения о его роспуске.