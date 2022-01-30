Пентагон призвал КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий

Власти Соединённых Штатов осудили ракетный запуск КНДР и призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«США осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий», — сказано в заявлении.

По мнению ведомства, данный инцидент не представляет непосредственной угрозы США или территориям союзников.

Отмечается, что Пентагон проводит тесные консультации с Кореей и Японией, а также с другими региональными партнёрами.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря.

Японский премьер-министр Фумио Кисида обещал созвать заседание Совета национальной безопасности после ракетного запуска Северной Кореи.