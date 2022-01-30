В гостинице в Огайо 16 человек потеряли сознание по неизвестным причинам

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Как минимум 16 человек были доставлены в больницы после обнаружения в отеле в американском штате Огайо без сознания. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошёл в американском городе Мэрисвилль.

Отмечается, что людей без сознания нашли в зоне возле бассейна. 

По информации правоохранителей, семеро гостей отеля в настоящее время находятся в критическом состоянии из-за отравления опасными веществами. Среди симптомов у них были жжение в горле и головокружение.

Информации о причинах происшествия пока нет, сотрудники полиции проводят расследование.

После инцидента была проведена эвакуация всех постояльцев отеля.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек госпитализированы после того, как в концертном зале в американском Юджине (штат Орегон) произошла стрельба.

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