В гостинице в Огайо 16 человек потеряли сознание по неизвестным причинам
Инцидент произошёл в американском городе Мэрисвилль.
Отмечается, что людей без сознания нашли в зоне возле бассейна.
По информации правоохранителей, семеро гостей отеля в настоящее время находятся в критическом состоянии из-за отравления опасными веществами. Среди симптомов у них были жжение в горле и головокружение.
Информации о причинах происшествия пока нет, сотрудники полиции проводят расследование.
После инцидента была проведена эвакуация всех постояльцев отеля.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек госпитализированы после того, как в концертном зале в американском Юджине (штат Орегон) произошла стрельба.