В гостинице в Огайо 16 человек потеряли сознание по неизвестным причинам

Как минимум 16 человек были доставлены в больницы после обнаружения в отеле в американском штате Огайо без сознания. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошёл в американском городе Мэрисвилль.

Отмечается, что людей без сознания нашли в зоне возле бассейна.

По информации правоохранителей, семеро гостей отеля в настоящее время находятся в критическом состоянии из-за отравления опасными веществами. Среди симптомов у них были жжение в горле и головокружение.

Информации о причинах происшествия пока нет, сотрудники полиции проводят расследование.

После инцидента была проведена эвакуация всех постояльцев отеля.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек госпитализированы после того, как в концертном зале в американском Юджине (штат Орегон) произошла стрельба.