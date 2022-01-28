Медведев назвал пандемию коронавируса общим вызовом для всего мира

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса общим вызовом для всех государств мира.

«С пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия — это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил необходимость укрепления международного сотрудничества для эффективной борьбы с пандемией COVID-19.

«Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом «омикрон»: казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть даже более тяжёлого, но были выработаны определённые схемы лечения, и коммуникации, и всего остального, а появился «омикрон», и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране», — рассказал Медведев.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».