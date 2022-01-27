Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Мероприятие впервые за два года должно состояться в очном формате 18-20 февраля.

В феврале 2007 года президент России Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В ходе своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.

Бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью WarGonzo ранее высказался о значении Мюнхенской речи Путина.