Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году

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Президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Мероприятие впервые за два года должно состояться в очном формате 18-20 февраля.

В феврале 2007 года президент России Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В ходе своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.

Бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью WarGonzo ранее высказался о значении Мюнхенской речи Путина.

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