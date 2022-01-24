В администрации США вновь призвали Россию «снизить напряжённость» вокруг Украины

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Власти Соединённых Штатов вновь порекомендовали России принять меры по снижению эскалации напряжённости вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы призываем президента (России Владимира. — RT) Путина принять меры по деэскалации этого кризиса», — приводит РИА Новости заявление.

Представитель американского дипведомства также отметил, что в случае, если Россия изберёт путь эскалации, то столкнётся с существенными последствиями.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине. Подробнее — в материале RT.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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