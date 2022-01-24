В администрации США вновь призвали Россию «снизить напряжённость» вокруг Украины

Власти Соединённых Штатов вновь порекомендовали России принять меры по снижению эскалации напряжённости вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы призываем президента (России Владимира. — RT) Путина принять меры по деэскалации этого кризиса», — приводит РИА Новости заявление.

Представитель американского дипведомства также отметил, что в случае, если Россия изберёт путь эскалации, то столкнётся с существенными последствиями.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине. Подробнее — в материале RT.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.