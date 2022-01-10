Первый замгоссекретаря Шерман подтвердила приверженность США принципу суверенитета стран
(Шерман. — RT) подчеркнул приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свобода суверенных наций выбирать свои собственные союзы», — говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайся.
В рамках встречи стороны также обсудили двусторонние темы, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (ССД) 10 января.
Шерман также подтвердил, что Соединённые Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии.
Ранее Рябков назвал потрясающей предварительную российско-американскую встречу по гарантиям безопасности, которая состоялась в швейцарской Женеве.
Первый раунд переговоров в узком составе в Женеве был запланирован на вечер 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.
Россию со стороны военных на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.