Уходящий в отставку глава МИД Кипра допустил участие в президентских выборах в 2023 году

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил журналистам, которых пригласил в МИД страны. Отставка связана с предстоящими в 2023 году президентскими выборами.

«Я пригласил вас в МИД, чтобы объявить о своём решении уйти в отставку с поста министра иностранных дел. Я передал прошение об отставке президенту Кипра несколько дней назад, он принял её в пятницу утром, она вступит в силу со вторника, 11 января 2022 года», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

Глава МИД поблагодарил президента Никоса Анастасиадиса за оказанное доверие.

Христодулидис добавил, что объявит об участии в президентских выборах 2023 года, «когда примет окончательное решение».