Си Цзиньпин поздравил Токаева с 30-летием дипломатических отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Я придаю большое значение развитию китайско-казахстанских отношений, готов работать с президентом К.-Ж. Токаевым, чтобы использовать 30-летие установления дипломатических отношений как возможность для укрепления традиционной дружбы, углубления сопряжения стратегий двух стран и продвижения на новый уровень вечного всестороннего стратегического партнёрства на благо двух стран и их народов», — заявил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными стратегическими партнёрами.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме Си Цзиньпину по случаю Нового года заявил о продуктивном сотрудничестве России и Китая в 2021 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.