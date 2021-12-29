Польские пограничники заявили о выстрелах на стороне Белоруссии

Польские пограничники сообщили, что зафиксировали выстрелы на белорусской стороне.

«Это были первые сутки с начала миграционного кризиса, когда не было силовых попыток пересечь границу. В то же время произошёл ряд тревожных инцидентов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главного коменданта Пограничной стражи Анны Михальской.

Она отметила, что «на белорусской стороне границы появился автомобиль тамошних силовиков, люди, ехавшие в нем, произвели два выстрела в воздух».

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Олег Воинов заявил, что военно-политическая обстановка у белорусских границ приобретает «всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер».